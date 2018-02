De la Baltique à la Méditerranée, l'Europe restait saisie mardi par un froid glacial venu de Sibérie qui a fait une vingtaine de morts en quatre jours.

Cette vague de froid, surnommée "La Bête de l'Est" par les médias britanniques, "L'Ours de Sibérie" aux Pays-Bas, le "canon à neige" en Suède ou le "Moscou-Paris" en France, fait craindre pour la santé des plus fragiles, sans-abri ou personnes âgées en particulier, et perturbe les transports.

Au moins 19 personnes ont péri à cause du froid depuis vendredi: neuf en Pologne dont cinq durant la nuit de lundi à mardi, trois en France --des sans-abri--, quatre en Lituanie, deux en Roumanie dont une femme de 83 ans retrouvée mardi recouverte par la neige dans la rue, et un sans-abri en Italie. D'un bout à l'autre de l'Europe, le mercure chutait. En Italie, où Rome a connu lundi sa première neige en six ans, il a fait -40°C à moins de 100 km de Venise dans la nuit de dimanche à lundi, à Dolina Campoluzzo (1.768 m d'altitude). En Suède, -39,6°C ont été relevés lundi en Laponie et l'Autriche a enregistré -25,4°C à Flattnitz (sud), un record pour février.

En France, qui n'avait pas connu un tel froid à pareille époque de l'année depuis 2005, la baie d'Ajaccio en Corse était couverte de neige mardi matin, du jamais vu en 30 ans.

En Allemagne, il a fait durant la nuit de lundi à mardi -30,5°C au sommet du Zugspitze (2.962 m, plus haute montagne du pays), un record depuis plus de cent ans à cette période de l'année. Les températures sont descendues la même nuit à -20°C dans le sud de la Pologne, à -24,6°C dans l'ouest de la République tchèque et jusqu'à -26°C en Lituanie. Dans les Balkans, il faisait -1°C sur l'île d'habitude ensoleillée de Hvar (Croatie) avec des minima historiques en Albanie, -10° au Kosovo et -20°C en montagne aux alentours de Sarajevo en Bosnie.

En Suisse, il a fait -38°C à Glattalp (1.850 m d'altitude), endroit inhabité coutumier des extrêmes. Au Royaume-Uni, 5 à 10 cm de neige étaient attendus par endroits. Les journaux publiaient des photos de canotage sur la rivère Cam enneigée ou de vagues gelées à Weston-super-Mare.

Avec des températures de 5 à 10 degrés inférieures aux normales de saison, l'Irlande attendait la neige notamment dans l'est.

Aux Pays-Bas, les amateurs de patinage mesuraient l'épaisseur de la glace, encore insuffisante malgré des températures jusqu'à -10,1°C à Eindhoven (sud). En Allemagne, les pompiers de Bad Zwischenahn (nord) ont inondé un parking pour créer une patinoire afin de dissuader les gens d'aller patiner dehors.

Neige et verglas affectaient les transports, avec des retards ou annulations comme à l'aéroport londonien de Heathrow, où British Airways a annulé 60 vols, ou celui de Nice, sur la Côte d'Azur française.

- Stalactite sur l'autoroute -

En Italie, l'aéroport de Naples était fermé et les trains, perturbés au lendemain d'une journée de chaos. Une stalactite de glace chutant depuis un pont sur le périphérique de Turin a suscité une grosse frayeur en faisant exploser un pare-brise mais épargnant miraculeusement le conducteur.

En Croatie, la ligne ferroviaire Zagreb-Split était coupée. En Roumanie trois ports sur la Mer Noire étaient fermés, tout comme l'aéroport de Varna dans l'est de la Bulgarie.

Les accidents de la route se sont multipliés en Allemagne, notamment sur la côte baltique, ou en Suède. A Prague, des pannes du système de sécurité handicapaient les trains. Les établissements scolaires restaient aussi perturbés: crèches et écoles restaient fermées à Naples et dans de nombreuses villes italiennes, dans l'ouest de la Bosnie ou le nord-est et le sud de la Bulgarie. En Albanie, de nombreuses écoles gardaient portes closes faute de chauffage.

- Mobilisation pour les sans-abri -

Les appels à la vigilance pour les sans-abri se sont multipliés. En Belgique, une mesure inédite prise durant le week-end à Etterbeek en région bruxelloise pour contraindre les sans-abri à rejoindre un refuge faisait tache d'huile. Namur, Charleroi ou Verviers (sud) ont ainsi autorisé leur police locale à agir en ce sens.

A Rome, 400 places supplémentaires ont été ouverte aux sans-abri, portant le total à 1.700. A Berlin, où les centre d'accueil étaient pleins à 90%, cent lits supplémentaires ont été ajoutés. En France, les trois quarts du pays faisaient l'objet d'un plan Grand froid pour héberger les sans-abri et 5.344 places supplémentaires ont été débloquées, dont 1.751 à Paris.



AFP