Des raids aériens du régime sur la Ghouta orientale ainsi que des tirs de roquettes en provenance de l'enclave rebelle ont eu lieu mardi malgré l'entrée en vigueur d'une trêve humanitaire quotidienne décrétée par Moscou, ont rapporté une ONG et l'agence syrienne Sana.

"Le régime syrien a lancé depuis 09H00 (07H00 GMT) neuf frappes au total, dont six obus d'artillerie, deux barils d'explosifs et un raid aérien", a indiqué à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH). Ces frappes ont fait un blessé dans la localité de Saqba, mais aucun civil n'a été tué pour l'instant, selon l'ONG.

Sana a de son côté fait état de tirs de roquettes par les rebelles visant les couloirs humanitaires au niveau du camp d'Al-Rafidain, dans le but d'empêcher les civils de quitter la région, selon l'agence officielle. Mardi matin, la situation avait brièvement retrouvé un semblant de normalité, à la suite d'une nuit relativement calme, d'après des correspondants de l'AFP.

Des habitants terrés dans des sous-sols, avaient quitté leurs abris, pour la première fois en 10 jours, pour inspecter leurs maisons et s'approvisionner en nourriture. La pause humanitaire est censée être appliquée quotidiennement pendant cinq heures, entre 9H00 et 14H00 locales, sur ordre de Moscou, l'allié du régime syrien.

Elle intervient alors que le régime syrien, soutenu par la Russie, a lancé le 18 février une offensive d'une intensité rare ayant fait plus de 560 morts parmi les civils, dont plus de 140 enfants. Assiégée depuis 2013, la Ghouta orientale et ses quelques 400.000 habitants subissent, en sus des bombardements, pénuries de nourritures et de médicaments.

Samedi, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté, au termes d'âpres discussions notamment avec Moscou, une résolution réclamant une trêve "sans délai" de 30 jours dans tout le pays. Elle n'avait toutefois pas été suivie d'effet.



