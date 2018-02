Les fragments d'os retrouvés dans l'ancienne maison de la famille Seznec à Morlaix (Finistère) sont "ceux d'un animal" et non ceux de Pierre Quéméneur porté disparu il y a près d'un siècle, a affirmé mercredi à l'AFP une source proche de l'enquête.

Cette découverte lors de fouilles privées le week-dernier avait relancé les espoirs d'élucider l'une des plus retentissantes énigmes judiciaires en France. Sans preuves et sans aveux, Guillaume Seznec avait été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre un an plus tôt de ce conseiller général du Finistère.



