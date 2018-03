La première audition de Jonathann Daval, qui a reconnu avoir étranglé son épouse Alexia, prévue jeudi matin au palais de justice de Besançon, "a été reportée en raison des intempéries", a annoncé à l'AFP le parquet de la ville.

"Aucune nouvelle date n'a été fixée pour le moment", a précisé la procureure de Besançon Edwige Roux-Morizot.

L'informaticien de 34 ans devait être entendu pour la première fois depuis sa mise en examen fin janvier pour "meurtre sur conjoint" par le juge d?instruction chargé du dossier, Rodolphe Uguen-Laithier.

Jonathann Daval, incarcéré à la maison d?arrêt de Dijon, et son escorte devaient parcourir une centaine de kilomètres mais la circulation était rendue difficile jeudi matin par d'importantes chutes de neige et le verglas.

Le jeune homme a reconnu avoir tué sa femme lors d?une dispute conjugale, dans la nuit du 27 au 28 octobre, au domicile du couple à Gray-la-Ville (Haute-Saône). Il a affirmé en garde à vue qu?ils en étaient venus aux mains et qu?il avait étranglé Alexia en tentant de la "maîtriser".

Mais selon les résultats de l'autopsie, la jeune femme de 29 ans a été violemment frappée et étranglée à mains nues.

"La mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement", avait ainsi affirmé Edwige Roux-Morizot.

Après avoir dissimulé le corps dans un bois, sous des branchages, le meurtrier présumé avait prévenu les gendarmes de la disparition de sa femme, affirmant qu?elle était partie faire un footing et n?était pas rentrée.



