La neige est tombée plus fortement que prévu dans la région de Montpellier, où 2.000 "naufragés de la route" ont été secourus dans la nuit. Une fine couche de neige recouvrait aussi la moitié nord du pays vers 8H00.



Montpellier, placée en alerte rouge toute la nuit, s'est réveillée sous une épaisse couche de neige jeudi, 20 centimètres sur la ville et 30 centimètres dans le nord de l'agglomération. "La neige était particulièrement lourde ces dernières heures", selon Météo-France.

Jeudi matin, il ne neigeait plus sur l'agglomération, repassée en vigilance orange, mais la ville était paralysée: plus aucun tramway ni bus ne circulait et l'ensemble des établissements recevant du public étaient fermés en cette période de vacances scolaires : crèches, haltes garderies, centres de loisirs, piscines, médiathèques, halles et marchés...

Plus de 100 tonnes de sel ont été déversés sur les voieries selon un communiqué de la métropole. Dans la nuit, 450 personnes ont trouvé refuge dans des bâtiments mis à disposition par la mairie, notamment le Zénith.

Sur les routes et autoroutes près de Montpellier, ce sont environ 2.000 automobilistes qui ont été hébergés au cours de la nuit dans les 35 points d'accueil du département, où les blocages et bouchons persistaient jeudi matin, selon la préfecture.

La neige a progressivement gagné la majeure partie du pays mercredi soir et cinquante-six départements étaient en vigilance orange jeudi matin principalement pour neige-verglas.

Il neigeait encore sur le nord de l'Hérault et l'ouest Gard, le sud-est de la Lozère, sur le nord et l'est des Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes et dans l'intérieur des Alpes-Maritimes. En Provence, le vent a formé des congères et des plaques verglacées, en particulier dans l'intérieur du Var.

L'autoroute A8 était toujours fermée près d'Aix-en-Provence, où dans la soirée treize chasse-neiges avaient permis de débloquer tous les véhicules coincés.

- léger manteau neigeux dans le Nord-

Ailleurs en France, du centre-ouest au sud des Hauts-de-France, au Grand Est et aux Alpes, la neige est annoncée et sera suivie "d'un épisode de pluies verglaçantes", prévoit Météo-France. Un phénomène plus dangereux que la neige selon le prévisionniste François Jobard.

En Ile-de-France, où le sol est recouvert jeudi matin d'une fine couche de neige, le préfet de police a activé le plan neige-verglas et "déconseille vivement les déplacements en voiture" jusqu'à 14H00. La circulation des poids lourds est interdite sur la N118 dans les Yvelines.

Malgré cette neige, les transports franciliens étaient peu perturbés jeudi matin, à l'exception des bus dans les départements du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine.

Sur la région toulousaine, le vent "d'Autan" a atteint dans la soirée 111 km/h à Toulouse-Blagnac, 125km/h dans le Lauragais et la région de Castres, selon Météo France.

Dans le Sud-Ouest, l'épisode neigeux a aussi été très marqué mercredi matin, notamment dans les Landes. A Biarritz, des baigneurs ont dû traverser la plage enneigée pour se mettre à l'eau. A Saint-Jean-de-Luz, 5 à 10 cm de neige sont tombés en bord de mer.

Mercrtedi également, une fine pellicule de neige a recouvert la dune du Pyla, la plus haute d'Europe (110 mètres), à la grande surprise des touristes: "c?est vraiment super joli, hier on est venu découvrir la dune sous le soleil et aujourd?hui de la voir sous la neige, c?est assez unique", s'est extasié Antoine.

Météo France prévoit dès jeudi un redoux spectaculaire sur un vaste quart sud-ouest, avec 17°C attendus à Tarbes et à Biarritz.

Toujours selon le service de prévision, la nuit de mardi à mercredi a été la plus froide de l'hiver, avec des minimales inférieures de -10° à Lyon, -12°C à Metz.

Dans le nord de la France, les températures seront aussi en hausse jeudi mais vont rester assez basses, à peine 1 à 2°C jeudi après-midi à Lille, Strasbourg, Mulhouse, des températures très inférieures aux normales de saison.



Par Mathilde BELLENGER - © 2018 AFP