Une avalanche à Entraunes (Alpes-Maritimes), hors du domaine skiable, a fait vendredi au moins quatre morts, un blessé et un disparu, a indiqué la gendarmerie nationale dans un tweet.

Selon le préfet des Alpes-Maritimes Georges-François Leclerc qui évoque "plusieurs morts", l'avalanche, aux portes du parc national du Mercantour, a emporté des skieurs de randonnée. Une opération de secours associant CRS, gendarmes et pompiers était en cours vendredi en début d'après-midi.

Cette avalanche est la plus meurtrière de l'hiver en France, après l'avalanche dans les Hautes-Pyrénées le 15 février qui avait tué 3 skieurs. Depuis le début de la saison en novembre, 16 personnes sont décédées dans des avalanches et 11 ont été blessées.

Aucune avalanche meurtrière n'avait eu lieu cette saison dans les Alpes-Maritimes. Le département, et spécifiquement l'arrière-pays niçois, a connu de fortes chutes de neige depuis le début de la semaine.



