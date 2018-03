Monaco a besoin d'une victoire ou d'un nul contre Bordeaux vendredi (20h45), pour protéger sa deuxième place dont rêve l'OM, lors d'une 28e journée de Ligue 1 pendant laquelle le PSG va sans doute faire tourner à Troyes, juste avant le crash-test contre le Real.

Alors que Lyon est un peu décroché, les Monégasques et les Marseillais se livrent une grosse bataille pour la place de dauphin des Parisiens.

L'OM a toutefois pris un bon coup sur la tête en s'inclinant 3-0 deux fois de suite contre Paris au Parc des Princes, en Ligue 1 puis en Coupe de France mercredi.

A Monaco maintenant de réaffirmer son autorité en recevant Bordeaux vendredi soir, en l'absence de Kamil Glik, suspendu, et Radamel Falcao, blessé à la cuisse gauche.

Juste avant, Lille, au fond du trou, aura un déplacement délicat à gérer sur la pelouse de Nice (19h00).

Cette 28e journée se poursuivra samedi avec le déplacement du PSG à Troyes (17h00). L'équipe d'Unai Emery pourrait bien être expérimentale afin de préserver ses joueurs avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre le Real Madrid mardi.

Neymar est rentré au Brésil pour se faire opérer et il reste quelques incertitudes pour trois autres joueurs. En défense, Marquinhos a repris le travail physique après une lésion du quadriceps gauche. Au poste de gardien, Alphonse Areola poursuit des soins de physiothérapie pour une contracture du mollet droit sans lésion à l'IRM. Et surtout, Kylian Mbappé a quitté les siens en grimaçant mercredi à la mi-temps du match contre Marseille.

Unai Emery a évoqué un simple "coup" sur la cheville au sujet de son attaquant prodige, mais après le forfait de Neymar, autant dire que toutes les nouvelles médicales du PSG sont guettées par les supporters.

Dimanche soir (21h00), Marseille reçoit Nantes en clôture de la 28e journée.

Programme de la 28e journée de Ligue 1

Vendredi:

(19h00) Nice - Lille

(20h45) Monaco - Bordeaux

Samedi:

(17h00) Troyes - Paris SG

(20h00) Amiens - Rennes

Angers - Guingamp

Metz - Toulouse

Saint-Etienne - Dijon

Dimanche:

(15h00) Caen - Strasbourg

(17h00 Montpellier - Lyon

(21h00) Marseille - Nantes



Par Aurélie MAYEMBO - © 2018 AFP