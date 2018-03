Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU va organiser vendredi à Genève un "débat urgent" sur la situation humanitaire dans la Ghouta Orientale en Syrie, à la demande de la Grande-Bretagne, a annoncé un porte-parole.

Le débat débutera à 15h00 (14h00 GMT) au Palais des Nations, siège des Nations unies à Genève, a précisé Rolando Gomez.

Un projet de résolution, déposé par la délégation britannique, sera discuté et soumis au vote des 47 pays actuellement représentés au Conseil pour un mandat de trois ans. La Russie, alliée de la Syrie, n'y figure pas.

Ce document réclame l'application de la résolution votée samedi par le Conseil de sécurité de l'ONU qui prévoit un cessez-le-feu de 30 jours autour de l'enclave rebelle de la Ghouta Orientale, proche de Damas.

Cette trêve n'a toujours pas été suivie d'effet, mais la Russie a décrété unilatéralement une "pause" quotidienne des combats de 5 heures qui n'a pour l'instant pas permis la livraison d'aide, ni l'évacuation de malades et de civils.

Les forces loyales au régime de Damas et les rebelles qui contrôlent l'enclave s'accusent mutuellement de violer la trêve.

Le projet de résolution britannique demande au Conseil des droits de l'Homme que la Commission d'enquête internationale indépendante sur la Syrie "ouvre urgemment une enquête complète et indépendante sur les événements récents dans la Ghouta Orientale".



