L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a été autorisée pour toutes les compétitions notamment la Coupe du monde (14 juin-15 juillet en Russie), a annoncé le Board, organe garant des lois du jeu lié à la Fifa, samedi à Zurich.

Cette aide technologique, déjà testée dans plusieurs compétitions depuis 2016, porte uniquement sur quatre cas: valider ou non un but, attribuer ou non un carton rouge, analyser une action pouvant valoir penalty, et corriger une erreur d'identification d'un joueur sanctionné.

