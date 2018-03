La star du football Neymar doit être opérée du pied samedi matin à Belo Horizonte, au Brésil, avant d'entamer une longue rééducation qui risque de lui laisser peu de temps de préparation avant le Mondial.

Le pied le plus cher de la planète football sera entre les mains du chirurgien Rodrigo Lasmar, médecin de la sélection brésilienne, accompagné du Français Gérard Saillant, célèbre pour avoir opéré le genou de l'ex-attaquant Ronaldo. L'attaquant du PSG est arrivé vendredi soir à Belo Horizonte (sud-est) en jet privé, avant de rejoindre en voiture l'hôpital Mater Dei, établissement ultra-moderne qui a pris des mesures de sécurité exceptionnelles pour l'accueillir.

Aucune information ni photo ne doit fuiter à l'extérieur: les employés de l'hôpital ont reçu un message leur interdisant d'utiliser leur téléphone mobile à proximité du joueur. "Ce n'est pas une opération compliquée, à condition de prendre toutes les précautions nécessaires. Elle devrait prendre environ 1h, 1h30 maximum", a expliqué à l'AFPTV José Luiz Runco, ancien médecin de la Seleçao, à qui le Dr Lasmar a succédé en 2014 à la tête du département médical de la fédération brésilienne.

Selon le docteur Runco, l'opération consiste à consolider l'os fracturé, le cinquième métatarsien, à l'aide d'une vis et éventuellement de petites plaques.

- 'Bonne condition physique' -

Neymar "devrait passer deux à trois semaines sans pouvoir poser le pied par terre et ensuite il devra marcher avec des béquilles. Une fois que la blessure est cicatrisée, il pourra commencer les séances de kiné pour bien récupérer les mouvements de ses chevilles et renforcer ses mollets", explique-t-il.

Rodrigo Lasmar avait annoncé jeudi matin que le temps de récupération était estimé à "deux mois et demi à trois mois". Ce qui laisserait à Neymar un mois dans le meilleur des cas, une quinzaine de jours au pire, pour retrouver la forme avant le premier match du Brésil en Coupe du monde, le 17 juin, contre la Suisse.

Mais Juninho, ancien international brésilien et milieu de terrain emblématique des sept titres de champion de France de l'Olympique Lyonnais, pense que "Ney" pourrait revenir plus vite, peut-être même à temps pour jouer quelques matches avec le PSG.

"Il va revenir avant la fin de la saison. Il a toujours eu une bonne condition physique et il sera de retour en meilleur forme qu'on le croit", a-t-il expliqué au micro de la chaîne Sportv.

"C'est dommage qu'il ne puisse pas affronter le Real Madrid (mardi, en match retour des huitièmes de finales de la Ligue des Champions), mais je ne crois pas qu'il mettra tant de temps à revenir", a-t-il insisté.

- Au nom du père -

"Neymar a la capacité de se rétablir assez vite parce qu'il est jeune et c'est un athlète de haut niveau. Il se blesse assez peu, mais quand ça arrive, ce sont souvent des blessures sérieuses", explique José Luiz Runco, qui l'a soigné avec le docteur Lasmar après la blessure au dos qui l'a contraint à déclarer forfait après les quarts de finale du Mondial-2014.

En 2002, ils avaient réussi à remettre sur pied Ronaldo, qui revenait d'une grave blessure au genou et a fini par être le grand artisan de cinquième titre mondial remporté par la Seleçao. Rodrigo Lasmar a de qui tenir. Son père, Neylor, était également médecin de la Seleçao, dans les années 80. Fin 1985, une autre star brésilienne, Zico, était venue à Belo Horizonte pour se faire opérer du ménisque par le Dr Lasmar père et a fini par être rétabli à temps pour rejouer le Mondial l'année suivante, au Mexique.

Lors de la compétition, Neylor Lasmar a même amené son fils Rodrigo, alors âgé de 15 ans. Plus de trente ans plus tard, c'est à lui que revient la responsabilité de remettre sur pied celui qui tient sur ses épaules la responsabilité de guider le Brésil vers un sixième titre de champion en Russie.



AFP