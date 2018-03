Le décret décidant du transfert des cendres de Simone Veil et de son mari Antoine Veil au Panthéon est paru dimanche au Journal officiel.

"Par décret du Président de la République en date du 2 mars 2018, il est décidé que les cendres de Simone et d'Antoine Veil seront transférées au Panthéon", est-il indiqué. L'Elysée avait annoncé lundi que Simone Veil, rescapée de la Shoah, figure éminente de la politique française et du droit à l'avortement, entrera au Panthéon le 1er juillet, un an après son décès le 30 juin 2017 à l'âge de 89 ans.

Elle sera la cinquième femme à être inhumée au Panthéon, à Paris, nécropole laïque des "grands hommes" français dont la "patrie reconnaissante" veut honorer la mémoire. Comme prévu, elle y reposera au côté de son époux Antoine, décédé en 2013. Ce sera la première fois qu'un homme fera son entrée au Panthéon en tant qu'époux.

AFP