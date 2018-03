Figure du terrorisme "anti-impérialiste" des années 1970-80, Ilich Ramirez Sanchez, dit Carlos, est de retour devant la cour d'assises de Paris où s'est ouvert lundi son procès en appel pour l'attentat meurtrier du Drugstore Publicis en 1974.

Le "Chacal" avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en mars 2017 pour avoir lancé une grenade dans la galerie marchande du grand magasin parisien, faisant deux morts et 34 blessés.

Souriant, cheveux blancs sur sobre costume noir, il a levé le poing droit en entrant dans le box des accusés, avant d'envoyer un baiser en direction de la presse.

"Je suis un révolutionnaire professionnel, la révolution, c'est mon métier", a-t-il dit, précisant être de "nationalités vénézuélienne et palestinienne", résidant "partout".

Ce sera son dernier procès. Une dernière tribune pour la "résistance palestinienne" dont il se réclame toujours.

A 68 ans, il comparaît pour deux semaines devant une cour d'assises spéciale, uniquement composée de magistrats professionnels, en charge des crimes terroristes.

A l'issue du premier procès, la cour avait suivi les réquisitions du ministère public, estimant que "tous les éléments accumulés durant l'enquête" convergeaient vers le Vénézuélien.

L'attaque avait eu lieu le 15 septembre 1974 à Paris, à 17H10: une grenade lancée par un homme depuis le restaurant en mezzanine du Drugstore avait explosé dans la galerie marchande en contrebas, à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes.

Pour l'accusation, cet attentat visait à faciliter la remise en liberté d'un Japonais arrêté à Orly, membre de l'Armée rouge japonaise (ARJ), d'une branche du Front populaire de libération de la Palestine (FPLP) dont Carlos était devenu l'un des bras armés en Europe.

La grenade jetée au Drugstore était, selon cette hypothèse, le moyen de pression choisi par Carlos pour accélérer la libération du révolutionnaire nippon.

Carlos avait lui dénoncé une justice politique. "Fier de (son) passé, il avait revendiqué "1.500 morts dont 80 de (ses) propres mains"", mais toujours nié sa participation à l'attentat du Drugstore.



