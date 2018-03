Le Japon a jugé vendredi "regrettables" les taxes à l'importation sur l'acier et l'aluminium que les Etats-Unis ont décidé d'appliquer, sauf au Canada et au Mexique, jugeant que cette mesure pourrait avoir "un impact grave" sur l'économie mondiale

"Nous prendrons les mesures appropriées après avoir étudié avec attention les conséquences sur l'économie japonaise", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Taro Kano dans un communiqué.

"La mesure pourrait avoir un impact grave sur les relations économiques entre le Japon et les Etats-Unis, qui sont alliés, et également sur l'économie mondiale", a-t-il ajouté.

Le président américain a décidé jeudi d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium aux Etats-unis, mais en a exempté le Canada et le Mexique avec qui les Etats-Unis sont en train de renégocier l'accord de libre-échange nord-américain (Alena).

Il a toutefois indiqué que les pays concernés pourraient entamer des discussions avec les Etats-Unis pour négocier, eux aussi, une éventuelle exemption.

Le Japon est le sixième fournisseur d'acier des Etats-Unis, mais loin derrière le Canada et le Brésil, selon les données 2017 du département américain du commerce.



