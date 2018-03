Les sociaux-démocrates allemands ont officialisé vendredi les noms de leurs ministres dans le nouveau gouvernement d'Angela Merkel, avec notamment Olaf Scholz aux Finances, quelques jours avant l'élection prévue de la chancelière pour un mandat difficile.

La chancelière allemande a dû faire, sur la répartition des portefeuilles, d'importantes concessions aux sociaux-démocrates du SPD pour les convaincre de s'allier une nouvelle fois à elle après six mois d'impasse politique consécutive aux législatives de septembre. Le SPD a pu obtenir au total six ministères, et pas des moindres, avec trois hommes et trois femmes pour les occuper et un rajeunissement général.

La nomination d'Olaf Scholz aux Finances en remplacement du conservateur Wolfgang Schäuble, qui était acquise depuis plusieurs semaines, a été officialisée vendredi par la direction du parti social-démocrate. Social-démocrate très modéré, Olaf Scholz, 59 ans, devrait rester fidèle à la politique budgétaire rigoureuse impulsée par son prédécesseur pendant 10 ans.

Celle de Heiko Maas, jusqu'ici ministre de la Justice, aux Affaires étrangères, avait été ébruitée jeudi. A 51 ans, il profite de l'élimination réciproque suite à une guerre d'ego de deux poids-lourds du parti qui ambitionnaient d'occuper ce portefeuille: Sigmar Gabriel, le chef de la diplomatie sortant, et Martin Schulz, président sortant du SPD. "C'est une bonne équipe avec des personnes dotées d'un haut niveau d'expertise", a assuré Olaf Scholz, actuel président par intérim du SPD, à propos des nouveaux ministres.

Saluant notamment ses qualités de triathlète, la future présidente désignée du SPD Andrea Nahles a estimé notamment que M. Maas était l'homme de la situation dans une période où "l'Allemagne en particulier est souvent sollicitée comme médiateur dans ce monde désordonné". Svenja Schulze, 49 ans, dirigera le ministère de l'Environnement. L'actuelle ministre de la Famille Katarina Barley, 49 ans, passe à la Justice, tandis que Hubertus Heil, 45 ans, récupère lui le Travail et des Affaires Sociales.

Franziska Giffey, 39 ans, maire d'un arrondissement de Berlin, hérite quant à elle du portefeuille de la Famille. Les autres ministres, déjà connus, proviennent du parti démocrate-chrétien (CDU) de la chancelière et de son allié bavarois (CSU). Mais la CDU n?a hérité, à part celui de la Défense qui reste dans le giron de Ursula von der Leyen, que de ministères jugés secondaires, ce qui a valu à Mme Merkel de vives critiques en interne.

Elle a dû ainsi céder aussi le ministère de l?Intérieur à son allié bavarois, qui prône un virage à droite sur les questions d'immigration et identitaires. C'est le président de la CSU Horst Seehofer qui dirigera ce ministère, élargi aux questions de "la Patrie", dans un geste en direction de l'électorat tenté par le vote extrême droite.

Côté CDU, Angela Merkel a dû accepter de promouvoir à la Santé son principal opposant en interne, Jens Spahn, pour calmer une fronde de l'aile dure du parti. Une de ses proches, Julia Klöckner, hérite de l'Agriculture. Angela Merkel doit quant à elle être élue chancelière mercredi par la chambre des députés, grâce à la majorité qu'y forment son mouvement et les sociaux-démocrates.

Son quatrième mandat s'annonce déjà comme le plus difficile car elle est sortie très affaiblie de la crise des migrants et des remous politiques des derniers mois. Le débat sur sa succession est déjà ouvert à la CDU et le contrat de coalition prévoit une clause de réexamen à mi-parcours dans deux ans. "Il est possible que la coalition ne tienne pas quatre ans, contrairement à la fois précédente je ne suis pas sûr cette fois qu'elle y parvienne", confie un proche de la chancelière sous couvert de l'anonymat.



AFP