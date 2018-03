Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 2 heures

Le 16e congrès du Front national a ouvert ses portes samedi à Lille avec la présence inattendue de l'ex-conseiller de Donald Trump Steve Bannon, censé expliquer comment "la victoire est possible" pour le parti d'extrême droite, avant que Marine Le Pen ne propose dimanche un nouveau nom pour un parti devenu "adulte".

"L'Histoire est de notre côté et va nous mener de victoire en victoire", a assuré devant les militants Steve Bannon, incarnation de la droite américaine la plus dure, qui a dirigé la campagne présidentielle de Donald Trump dans la dernière ligne droite avant de devenir son conseiller à la Maison Blanche.

"Les peuples se réveillent et reprennent leur destin en main", avait souligné le vice-président du FN Louis Aliot vendredi en annonçant sur Twitter la venue de cette personnalité américaine influente et controversée.

Le secrétaire d'Etat aux Relations avec le Parlement Christophe Castaner, le qualifiant de "roi des Fake news et des suprémacistes blancs", a estimé qu'avec M. Bannon le FN allait peut-être changer "de nom, mais pas de ligne politique".

C'est une visite "paradoxale" qui n'est "pas exactement la définition de la +dédiabolisation+" lancée depuis 2011, a commenté le cofondateur du FN Jean-Marie Le Pen. L'ancien président du parti, exclu par sa fille pour ses propos polémiques sur la Shoah, a avoué sa "sympathie" pour M. Bannon lors d'une séance de dédicace de ses mémoires à Paris.

- Un parti 'adulte' -

Ce congrès doit parachever la refondation du FN engagée par Marine Le Pen depuis qu'elle en est devenue présidente en 2011, en vue des élections européennes l'an prochain où elle croit à une victoire des populistes comme en Italie.

"Le Front national est devenu adulte. (...) Il est passé d'un parti d'abord de protestation" à "un parti de gouvernement", a déclaré vendredi Mme Le Pen, estimant que "changer le nom, c'est une des manières de le faire savoir".

Selon le parti, le principe d'un changement de nom a été validé par 52% des militants dans un questionnaire dont les résultats valident largement la ligne de Mme Le Pen. La présidente proposera dimanche une nouvelle appellation.

Mais Jean-Marie Le Pen met en doute ce résultat, et un cadre frontiste a dit avoir eu écho d'une "courte majorité +contre+ le principe d'un changement de nom".

Pour le responsable des jeunes au FN, Gaëtan Dussausaye, il faut "ravaler sa fierté" et changer de nom car "la marque FN est encore un blocage pour les électeurs".

- 'guerre psychologique' -

"J'ai toujours préféré le mot nation au mot patrie", confie Marine Le Pen, qui trouve "ringard" le terme "patriotes", pris par son ancien conseiller Florian Philippot pour son propre parti. Elle ne veut plus de "Front", trop "militaire".

Marine Le Pen, dont l'image s'est dégradée depuis la présidentielle selon de récents sondages, estime qu'il n'y a "rien d'étonnant" à subir "un trou d'air" après sept années "d'expansion" pour son parti.

Après son débat "raté" entre les deux tours face à Emmanuel Macron, certains militants se demandent si elle a encore la capacité à diriger le parti.

A Lille, elle a dit avoir "bien entendu la petite musique de guerre psychologique qui nous est menée" mais relevé la "triple" victoire remportée l'an dernier, avec près de 11 millions de voix (33,9%) au second tour de la présidentielle, "une alliance inédite" avec Nicolas Dupont-Aignan et l'élection de 8 députés.

A l'entrée du Grand palais de Lille, Sarah Fert, enseignante de 26 ans, pense qu'il faut "repartir sur d'autres bases". "On sort d'une grande période électorale, il est temps de refédérer" le parti.

Depuis la présidentielle, la présidente du FN a subi deux grandes défections: sur sa gauche, celle du souverainiste Florian Philippot, qui fustige un congrès "de liquidation", et sur sa droite, la mise en retrait de sa nièce Marion Maréchal-Le Pen.

Très appréciée dans le parti, "nouvelle étoile montante" de l'extrême droite selon Steve Bannon, l'ex-députée a fait un retour remarqué devant les ultra-conservateurs américains le mois dernier, mais n'est pas attendue à Lille.

Marine Le Pen a aussi essuyé des coups de son père, qui conteste sa ligne. Mais ce dernier a renoncé à un dernier coup d'éclat et n'ira pas au congrès --une première pour lui--, où il doit être déchu de sa présidence d'honneur.



Par Anaïs LLOBET - © 2018 AFP