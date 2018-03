Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 56 minutes

Le Tour de France partira de Nice en 2020, ont annoncé lundi les organisateurs de la plus grande course cycliste du monde. Les deux prochains Grands départs du Tour de France auront lieu en juillet prochain en Vendée et en 2019 à Bruxelles.

