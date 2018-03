Les égouts de Caracas s'y déversent, mais cela n'effraie pas les dizaines de jeunes Vénézuéliens qui fouillent chaque jour les eaux sales du fleuve Guaire pour y chercher des bijoux perdus, voire de simples câbles en cuivre, afin de les revendre et manger à leur faim.

Torse nu, Bryan, 23 ans, vit son jour de chance: il vient de dégoter une boucle d'oreille dorée, égarée dans le lit noir du fleuve. "Chacun essaie de survivre. La situation est difficile", confie-t-il en montrant fièrement le bijou à l'AFP depuis les rives du Guaire, qui traverse la capitale. Comme lui, de nombreux jeunes, parfois même des enfants, se regroupent dès l'aube pour s'enfoncer dans ces eaux troubles, jusqu'aux cuisses, et fouiller toute la journée à mains nues parmi les débris charriés par le courant.

Accrochée à leur cou, une petite bouteille de plastique leur permet de garder leurs maigres butins. Entre eux, ils s'appellent "les mineurs". La meilleure trouvaille de Bryan, en six mois d'immersions dans le fleuve, plus rentables que ses emplois comme boulanger et menuisier: une bague en or de cinq grammes. Pour un tel bijou, le prix payé par les professionnels ou sur le marché noir est d'au moins sept millions de bolivars, soit 30 dollars au taux du marché noir... contre un revenu mensuel minimum de 3,5 dollars. Mais il peut passer des semaines sans rien trouver de valeur. "Parfois j'arrête de manger pour nourrir ma fille de trois ans", raconte-t-il.

A quelques mètres de lui, des buses picorent parmi la montagne de d'ordures flottantes. Car comme "mineur", Bryan est dans un environnement de travail à l'hygiène particulièrement douteuse avec, en permanence, le risque d'attraper une infection.

- Toujours plus de "mineurs" -

Le jeune homme ouvre ses mains noires pour révéler une petite blessure sur un doigt, provoquée par un clou. Il raconte que la première fois qu'il est entré dans le fleuve, il est tombé immédiatement malade. "Je suis resté trois jours au lit, avec de la fièvre". Mais "ensuite, on devient immunisé au Guaire", assure-t-il, ne regrettant pas d'avoir quitté ses deux emplois, dans une boulangerie et sur les chantiers. Ses salaires s'évaporaient face à l'hyper-inflation, qui pourrait atteindre 13.000% cette année, selon le Fonds monétaire international.

Selon l'ONG Cenda, qui mesure le coût de la vie, il faut désormais l'équivalent de 20 salaires minimums pour acheter le panier de base de la ménagère. Avec le salaire minimum, on peut payer, au mieux, deux kilos de viande de boeuf.

En 2014, la pauvreté touchait 32,6% de la population, la pauvreté extrême 9,5%, selon la Cepal, la commission économique régionale de l'ONU. Depuis, plus aucun chiffre officiel, mais la chute du PIB de 16,5% en 2017, selon le FMI, laisse augurer du pire. Une étude menée par les principales universités du pays a révélé que la pauvreté extrême concerne maintenant plus de 50% de la population. Le gouvernement socialiste de Nicolas Maduro affirme pourtant qu'elle ne dépasse pas les 4,4%.

La détérioration de la situation dans le pays pétrolier fait que chaque jour, les "mineurs" sont plus nombreux à fouiller le Guaire, ou les autres fleuves autour de Caracas.

Antonio, entouré de deux camarades, assure avoir été parmi les premiers à oser se lancer dans le canal sombre. Il a débuté à 16 ans et en a aujourd'hui 19. "Il y a de plus en plus de gens. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Je préfère faire ça que d'aller voler ou tuer", témoigne-t-il.

Mais cette pêche aux trésors peut être dangereuse: Antonio raconte que régulièrement, des groupes de "mineurs" sont arrêtés par les militaires, transportés en véhicules pour être contrôlés, puis libérés quelques heures plus tard. "Ils nous rackettent. Ils vérifient ce que nous avons et nous le volent", affirme-t-il. Et quand arrive la saison des pluies, le fleuve déborde parfois. Un jour, "un camarade a été emporté par le fleuve et on ne l'a plus revu", dit Antonio, impassible. Car pour lui, il n'y a pas de choix: il faut continuer.



