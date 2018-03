Moins de trois semaines après l'assassinat en Slovaquie du journaliste Jan Kuciak, le ministre de l'Intérieur a annoncé lundi sa démission pour aider le gouvernement de Bratislava à survivre, alors que des appels à des élections anticipées se multiplient.

Jan Kuciak, tué par balle en février, avait enquêté sur la corruption et des liens présumés entre des hommes politiques slovaques et des hommes d'affaires italiens soupçonnés d'être liés à la mafia calabraise, la 'Ndrangheta.

Sa mort - et son article publié à titre posthume - ont suscité une vague de manifestations de milliers de personnes contre le gouvernement dans le pays.

Lundi soir, au bout d'une journée d'intenses marchandages, l'un des trois partis de l'hétéroclite coalition gouvernementale issue des législatives de 2016, le Most-Hid (centre droit, formation de la minorité hongroise), s'est prononcé pour un scrutin anticipé.

"C'est la seule solution" pour mettre fin à la crise, a déclaré son chef Bela Bugar.

Cette solution a déjà été admise par un deuxième membre de la coalition, le Parti National Slovaque (SNS, nationaliste), mais fermement refusée par le parti à tendance social-démocrate Smer-SD du Premier ministre Robert Fico.

"Je démissionne du poste de ministre de l'Intérieur et du poste de vice-Premier ministre", a déclaré Robert Kalinak, lui aussi membre influent du Smer-SD, au cours d'une conférence de presse.

"Je crois que par ce geste je contribuerai à la stabilisation de la situation en Slovaquie", a-t-il ajouté.

Son départ était demandé tant par l'opposition et à l'occasion d'importantes manifestations de rue que par le Most-Hid, qui en avait fait la condition du maintien de sa participation au gouvernement.

- Gouvernement minoritaire ? -

Mais la position de ce parti a évolué au cours de la journée. Sa direction, qui en a débattu pendant sept heures, a effectivement décidé de ne pas quitter le gouvernement immédiatement, mais en même temps a déclaré vouloir convaincre ses partenaires de la coalition de tenir des élections anticipées.

"Il vaut toujours mieux préparer ensemble" des élections anticipées comme partenaires au sein d'une coalition, que laisser le président arrêter la date du scrutin après la chute du gouvernement, a expliqué en substance M. Bugar.

Toutefois, si ces pourparlers n'aboutissent pas, le Most-Hid quittera la coalition, a-t-il ajouté.

Il s'était rendu dans la soirée au siège du parti du Premier ministre. En revenant, il a déclaré aux journalistes que M. Fico "refusait de négocier sur des élections anticipées".

"Nous allons négocier avec le Parti National Slovaque (SNS)", a-t-il ajouté.

Comme le chef du SNS s'était déjà exprimé dans la journée en faveur d'élections anticipées, les pourparlers devraient permettre d'arrêter une position commune des deux partis pour forcer M. Fico à les accepter.

Si le Most-Hid quittait seul la coalition, le Premier ministre pourrait tenter de former un gouvernement minoritaire.

Vendredi soir, plusieurs dizaines de milliers de personnes avaient manifesté dans toute la Slovaquie pour protester contre la corruption et réclamer la démission du Premier ministre Robert Fico et celle de son ministre de l'Intérieur.

A Bratislava, 40.000 personnes se sont rassemblées, selon le quotidien SME, ce qui constituerait le plus grand rassemblement populaire dans ce pays depuis la Révolution de velours qui a scellé la chute du communisme en Tchécoslovaquie en 1989.

La crise a tendu les relations entre Robert Fico et le président de la République Andrej Kiska, après que ce dernier a appelé, le 4 mars, à un remaniement du gouvernement où à des élections anticipées.

M. Kiska s'est entretenu lundi matin tant avec les dirigeants de Most-Hid qu'avec ceux du Parti National Slovaque.



