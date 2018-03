Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Le XV de France féminin a remporté vendredi son 6e Tournoi des six nations et réalisé son 5e Grand Chelem après 2002, 2004, 2005 et 2014, en écrasant le pays de Galles 38-3 à Colwyn Bay.

Les Françaises avaient fait le plus dur une semaine plus tôt en battant l'Angleterre (18-17) à Grenoble, prenant leur revanche sur les tenantes du titre, qui les avaient également privées d'une finale de Coupe du monde en août dernier.



