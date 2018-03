Les "Jeunes avec Macron" (JAM), l'organisation de jeunesse de La République en marche (LREM), tient samedi après-midi sa première Convention à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), où 1.600 personnes sont attendues dont le Premier ministre Édouard Philippe et des membres du gouvernement.



Il s'agit pour les JAM, qui revendiquent environ 25.000 adhérents, de définir une nouvelle gouvernance et leurs axes de développement pour "une jeunesse progressiste qui s'engage", dixit Martin Bohmert, qui devrait être élu samedi "délégué général".

Outre le Premier ministre, sont annoncés au Pavillon Baltard près de Paris une dizaines de membres du gouvernement dont le patron de LREM Christophe Castaner, les ministres des Armées Florence Parly, de l?Éducation Jean-Michel Blanquer, des Outre-mers Annick Girardin ou encore le porte-parole Benjamin Griveaux.

Une cinquantaine de parlementaires, des cadres de LREM, des chefs d'entreprises et deux représentants de mouvements de jeunesse européens (les Espagnols de Ciudadanos et les Roumains d'USR) doivent aussi faire le déplacement, selon les organisateurs.

Les JAM ont été lancés en juin 2015, soit quasiment un an avant En Marche!, en soutien à celui qui n'était à l'époque qu'un jeune ministre de l'Économie.

Les quatre cofondateurs, qui garderont "un droit de veto" sur les grandes décisions, sont issus d'un courant du Mouvement des jeunes socialistes baptisé "La Relève". Parmi eux, Pierre Person et Sacha Houlié sont devenus députés, Jean Gaborit travaille au service communication de l'Élysée et Florian Humez au cabinet de la présidence de l'Assemblée nationale.



