Un score serré (2-1) qui ne reflète pas 90 minutes ouvertes et spectaculaires: Nice a livré une belle bataille au Paris SG, finalement vainqueur, dimanche à une heure inhabituelle (13h00) destinée à conquérir le coeur du public asiatique, lors de cette 30e journée de Ligue 1.

Il manquait Neymar, blessé, au casting de la rencontre, mais le scénario de ce Nice-PSG a été à la hauteur des attentes de la Ligue de football (LFP). Celle-ci avait programmé le match à 13h00, horaire de début de soirée en Chine, pour améliorer "une notoriété pour l'instant insuffisante" en Asie, dixit son directeur général Didier Quillot.

Et si les Niçois, 3e l'année dernière en Ligue 1, sont rentrés dans le rang cette saison (ils sont 7e à l'issue du match), ils ont démontré dimanche qu'ils n'avaient pas perdu leurs qualités.

Guidés par leur star Mario Balotelli, qui a touché la barre transversale (75e), ils ont en effet ouvert le score les premiers, sur une contre-attaque éclair conclue par Allan Saint-Maximin lancé dans la profondeur par Alassane Plea (17e).

Néanmoins leur défense est moins souveraine que l'attaque, et après un bon arrêt de Walter Benitez devant Angel Di Maria (20e), l'Argentin a égalisé en infligeant notamment un petit pont au Brésilien Dante (21e).

Ils ont baissé de rythme en fin de partie et c'est finalement le Brésilien Dani Alves, qui a permis à Paris de s'imposer de la tête (82e). Les Parisiens, leaders de L1 avec 17 points d'avance sur leur dauphin Monaco, filent vers le 7e titre de champion de France de leur histoire.



