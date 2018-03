La skieuse française Marie Bochet a parachevé ses Jeux paralympiques en décrochant une nouvelle médaille d'or, sur le slalom dames (catégorie debout), dimanche à Pyeongchang lors de la dernière journée de la compétition.

Elle a survolé la course entre les piquets serrés, en signant le meilleur temps des deux manches, pour s'imposer en 1 min 55 sec 46/100e, avec une avance phénoménale sur la deuxième, la Canadienne Mollie Jepsen, reléguée à plus de 4 secondes (1:59.59).

Elles sont les deux seules à être passées sous les deux minutes, la médaillée de bronze, l'Allemande Andrea Rothfus, terminant avec un temps de 2 min 00 sec 08/100e.

Avec quatre titres (descente, super-G, slalom géant, slalom) en cinq courses disputées dans la montagne sud-coréenne, la skieuse du Baufortain, en Savoie, égale sa moisson de Sotchi en 2014, déjà exceptionnelle avec quatre titres (descente, super-G, slalom géant, super combiné).

Marie Bochet, née avec une agénésie de l'avant-bras gauche, conforte à 24 ans son statut de sportive française la plus titrée aux Jeux paralympiques hivernaux, avec huit médailles d'or. Elle avait aussi éclaboussé de son talent les Mondiaux 2013 et 2015, avec cinq médailles d'or à chaque fois dans toutes les épreuves du ski alpin.

La France a obtenu un autre titre dimanche à Pyeongchang, grâce au relais 4 x 2,5 km open messieurs, composé de Benjamin Daviet, Anthony Chalencon et Thomas Clarion

Avec vingt médailles (7 d'or, 8 d'argent, 5 de bronze), elle termine quatrième nation au tableau des médailles.



2018 AFP