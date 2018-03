Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

"J'ai peur, on est à un stade où on se fait justice soi-même, ça va créer une guerre entre nous", témoigne Saïd, 38 ans, Comorien en situation irrégulière à Mayotte, où se multiplient exactions contre les clandestins et reconduites à la frontière. Dans l'île française, marquée par une forte pression migratoire issue des Comores voisines, les Mahorais, qui paralysent le territoire depuis plus d'un mois pour dénoncer l'insécurité, réclament des mesures contre l'immigration comorienne, qu'ils jugent responsables de tous les maux.

