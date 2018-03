Le magazine Ebdo va cesser de paraître trois mois après son lancement, faute de lecteurs, et son éditeur s'est déclaré en cessation de paiement, ont indiqué ses fondateurs jeudi à l'AFP. Le journal avait révélé en février dernier l'existence d'une plainte pour viol déposée en 2088 en Bretagne contre Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique

Ils ont reconnu un "échec commercial", en raison de ventes décevantes qui se sont ajoutées au retrait d'investisseurs et de deux banques. Rollin Publications a demandé la nomination d'un administrateur judiciaire pour "préserver l'activité" des revues XXI et 6mois qu'il édite également, et sauvegarder une partie de ses 63 emplois.

Pour rappel le 9 février 2018, Ebdo avait révélé qu'une plainte pour viol déposée en 2088 en Bretagne contre Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique, avait été classée sans suite. Le magazine avait également fait état d’une rumeur de harcèlement sexuel.

Nicolas Hulot a ensuite porté plainte contre le journal



