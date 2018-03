Les Comores ont durci le ton jeudi dans le bras de fer qui les oppose à Paris sur l'immigration clandestine en refusant d'accueillir près d'une centaine de leurs citoyens expulsés à leurs yeux illégalement de l'île française de Mayotte. Depuis un mois, les tensions sont à nouveau vives entre le petit archipel de l'océan Indien et la France. Cela alors que Mayotte est paralysée par un mouvement de contestation sociale largement provoqué par l'immigration clandestine récurrente en provenance des Comores, où le revenu moyen par habitant est treize fois inférieur à celui du département français.

Selon des statistiques officielles françaises, les natifs de l'archipel représentaient en 2015 42% de la population mahoraise, qui les accusent de tous les maux.

Pour tenter de faire baisser la pression sociale, la préfecture de Mayotte a procédé depuis le début de la semaine à une vague de plusieurs centaines d'expulsions de personnes en situation irrégulière en direction des Comores toutes proches (70 km). Moroni a réagi en refoulant mercredi soir un bateau chargé de 93 d'entre eux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le Gombessa, un navire battant pavillon comorien parti de Mayotte, a été bloqué mercredi en fin de journée pendant deux heures devant le port de Mutsamudu, la capitale de l'île comorienne d'Anjouan, avant d'être contraint à faire demi-tour. Les autorités locales lui ont refusé d'accoster sur ordre du gouvernement, qui a publié une circulaire interdisant le retour sur son territoire des expulsés de Mayotte.

🔴 #Mayotte : Des reconduites à la frontière, refusées par le gouvernement comorien. + d'infos dans nos éditions JT de 13h00 et 19h00. #immigration #Comores #Anjouan pic.twitter.com/4SxVEfHJEa — Mayotte la 1ère (@mayottela1ere) 22 mars 2018

"Pour des raisons de sûreté et de sécurité, il est interdit aux compagnies maritimes et aériennes (…) d'embarquer à destination des autres îles sœurs toute personne considérée par les autorités qui administrent Mayotte comme étant en situation irrégulière, et ce jusqu'à nouvel ordre", indique le document.

La circulaire signée par le secrétaire d’Etat comorien en charge des Transports Soulaimana Kaambi,est entrée en vigueur mercredi.

- Stigmatisation -

Selon des sources proches de la capitainerie de Mutsamudu interrogées par l'AFP, près de 600 personnes ont été expulsés de Mayotte ces dix derniers jours.

Chaque année, quelque 20.000 personnes sont renvoyées de Mayotte vers l'archipel comorien. Les flux migratoires entre les Comores et Mayotte nourrissent les tensions ente Moroni et Paris depuis de nombreuses années.

Les Comores, composées de quatre îles (Grande-Comore, Anjouan, Mohéli et Mayotte), ont proclamé leur indépendance de Paris en 1975 mais celle de Mayotte a alors décidé de rester dans le giron de la France.

Depuis, Moroni revendique la souveraineté sur ce département français et s'oppose aux expulsions de ses ressortissants.

Le ministre comorien des Affaires étrangères Mohamed Soeuf Elamine a dénoncé dimanche la responsabilité de l'insécurité à Mayotte sur les autorités françaises qui conduisent, a-t-il dit, des "expulsions illégales manu militari". "Nous refusons la stigmatisation qui veut que tout ce qui se passe à Mayotte soit le fait des Comoriens des autres îles" de l'archipel, avait déclaré à l'AFP quelques jours plus tôt son collègue de l'Intérieur Mohamed Daoudou.

Mohamed Daoudou: " Nous refusons la stigmatisation des comoriens...De toutes les façons, ces Comoriens sont en situation régulière, ils sont chez eux à Mayotte " https://t.co/B0b5X8EvCd #PolitiqueNationale — HabarizaComores.com (@HabarizaComores) 15 mars 2018

Le gouvernement de Moroni a déjà refusé par le passé d'accueillir sur son sol des expulsés de Mayotte. Sa décision a été vivement dénoncée en France.

Un influent député de l'île, Mansour Kamardine (droite), a vivement réagi jeudi au refoulement du Gombessa et appelé le gouvernement français à "bloquer immédiatement toute délivrance de visa et titre de séjour" pour les Comoriens.

"Il n'y a ni à palabrer, ni à négocier pour ramener les autorités comoriennes à la raison et leur rappeler que l'instrumentalisation de la crise sécuritaire et sociale dans un département français est une très mauvaise idée", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Edouard Philippe et la ministre des outre-mer, Annick Girardin, ont fait le point sur la situatiojn à Mayotte ce jeudi

Point avec le Premier Ministre et la mission sur la situation à #Mayotte pic.twitter.com/amZ5UFnpz9 — Annick Girardin (@AnnickGirardin) 22 mars 2018

Au cours de cette réunion, le Premier ministre a promis une "action ferme et déterminée" auprès du gouvernement comorien. Sur place à Mayotte "des dizaines de manifestants se sont massés au gymnase de Pamandzi où les 95 ressortissants des îles voisines devraient être logés en attendant que l'Etat décide des suites à donner à leurs cas" indique Mayotte la 1ere.

La tension est une nouvelle fois à son comble

