Solides leaders du championnat de France, où elles n'ont pas d'égal (11 titres consécutifs, série en cours), les filles de l'Olympique lyonnais abordent enfin les choses sérieuses en affrontant le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des Champions, jeudi au Parc OL (18H45).

Le match retour se disputera mercredi 28 mars (19H00).

Invaincue en 17 journées de Division 1, l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais, entraînée par l'ancien international Reynald Pedros (46 ans) depuis l'été dernier, compte huit longueurs d'avance sur Paris Saint-Germain (2e) après avoir marqué 84 buts pour seulement quatre encaissés.

Championnes de France onze fois de suite, les Rhodaniennes viennent de s'imposer à Lille (10-1).

Et en Coupe d'Europe, les Lyonnaises n'ont pas forcé au tour précédant en laminant les Kazakhes de Kazygurt (7-0, 9-0) pendant que les Barcelonaises se qualifiaient aux dépens des Lituaniennes de Gintra (6-0, 3-0).

Faute de réelle opposition sur le plan national, la saison ne peut être pleinement réussie pour l'OL qu'en réussissant le triplé championnat-Coupe de France-Ligue des Champions déjà réalisé en 2012, 2016 et 2017.

"Ce qui s'est passé avant est terminé. Maintenant, on tourne la page. Nous débutons quelque chose de nouveau et l'objectif demeure le même: tout gagner", avait prévenu Pedros en début de saison.

"Il reste un peu moins de deux mois de compétition. C'est la période la plus importante pour nous. Nous avons hâte de jouer cette rencontre. C'est un quart de finale, c'est toujours excitant à jouer. Notre équipe a toujours respecté son adversaire et Barcelone est une très bonne équipe", a souligné Pedros, mercredi en conférence de presse.

Lyon, tenant du titre européen (4 fois vainqueur), aura l'étiquette de favori face au FC Barcelone, club qu'il n'a jamais affronté en match officiel.

Le club catalan, demi-finaliste malheureux la saison dernière en C1 face au Paris Saint-Germain (1-3, 0-4), reste sur un score de parité face au Sporting Huelva dans un championnat espagnol dont il occupe la 2e place à un point de l'Atlético Madrid.

Le vice-champion d'Espagne a été renforcé cette saison par l'internationale française Elise Bussaglia (31 ans), ex-joueuse de l'OL (2012-2015) et du PSG (2009-2012).

Le vainqueur de cette demi-finale affrontera celui de la confrontation opposant Manchester City, adversaire de Lyon au même stade de l'épreuve en 2017 (3-1, 0-1), et le club suédois de Linköping.

Jeudi

(18H45) Lyon (FRA)-Barcelone (ESP)



