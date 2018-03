Montpellier a sérieusement compromis ses chances de qualification pour le dernier carré de la Ligue des champions dames en s'inclinant mercredi à la Mosson face aux Anglaises de Chelsea (0-2) lors du quart de finale aller.

Le champion anglais, porté par l'internationale Francesca Kirby, a fait preuve de plus de réalisme pour inscrire ses deux buts en seconde période par la Sud-coréenne Sio-Yun Ji (49) et la sud-africaine Erin Cuthbert (79). Absente de l'épreuve continentale depuis 2010, l'équipe de Jean-Louis Saez a touché ses limites face à Chelsea, plein d'ambition et favori de ce tour. Dans une semaine à Londres, il lui faudrait un improbable exploit pour renverser le cours de l'histoire.



En cas de victoire, Chelsea, leader du championnat anglais, pourrait disputer pour la première fois une demi-finale européenne après avoir écarté les Allemandes du Bayern Munich et les Suédoises de Rosengard. Malgré le rétablissement de plusieurs titulaires (Dekker, Toletti ou Torrecilla, blessées au cours de l'hiver) et une victoire rassurante devant Paris FC en championnat, Montpellier n'a pas eu assez de maîtrise pour contester la supériorité des Britanniques, sous l'oeil de Corinne Diacre, la nouvelle patronne de l'équipe de France.



Dans une première période relativement équilibrée, l'équipe de Saez s'est créée sa seule occasion sur une tête de la milieu Virginia Torrecilla, repoussée sur le poteau (6). La nouvelle gardienne de Montpellier, la jeune américaine Casey Murphy, arrivée lors du mercato hivernal, a sauvé sa fragile défense à deux reprises en repoussant d'abord une frappe de l'attaquante suisse Ramona Bachmann (13) avant de s'interposer sur une reprise croisée de la meneuse Drew Spence (17).



A la 49e minute, l'attaquante internationale anglaise Francesca Kirby servait dans le dos de la défense Sio-Yun Ji. La Sud-Coréenne croisait sa frappe hors de portée de Murphy pour donner l'avantage à Chelsea (0-1). A onze minutes de la fin, à la suite d'un corner, Cuthbert, entrée peu avant, plaçait une tête décroisée dans le petit filet et ouvrait les portes de la demi-finale aux Britanniques. Montpellier s'est procuré plusieurs occasions en seconde mi-temps, mais ni Sofia Jakobsson (51e), ni Laetitia Tonazzi (64e), ni Katrine Veje (68e) n'ont surpris la gardienne Hedvig Lindahl.



