Le Paris SG handball sera privé de sa star Nikola Karabatic pendant trois à six semaines à cause d'une entorse à une cheville, alors qu'approchent les phases finale de la Ligue des champions, a déclaré vendredi le club.

Le demi-centre de l'équipe de France, âgé de 33 ans, s'est tordu la cheville droite après une vingtaine de minutes de jeu lors de la victoire du PSG sur Nîmes (30-29) jeudi à Coubertin dans un match de Championnat de France. Il n'est plus réapparu sur le terrain.

Les examens passés vendredi ont montré une "entorse sévère, sans fracture", qui nécessitera de trois à six semaines d'arrêt, a déclaré le club. Si c'était le haut de la fourchette qui s'avérait nécessaire à la récupération, Karabatic manquerait le quart de finale de la Ligue des champions, dont le match aller est prévu dans quatre semaines et le retour dans cinq. L'adversaire sera soit les Allemands de Rhein Neckar soit les Polonais de Kielce.

Le PSG s'est qualifié directement pour les quarts de finale (sans passer par les huitièmes) en terminant premier de son groupe. Karabatic a été déterminant, notamment lors des victoires sur les Hongrois de Veszprem, les Allemands de Flensbourg et de Kiel et les Polonais de Kielce, autant de grosses écuries européennes.

En Championnat, Paris est mal embarqué dans la défense de son titre avec quatre points de retard sur le leader Montpellier. La blessure de Karabatic devrait lui faire manquer deux ou trois matchs, dont un difficile PSG-Nantes programmé le 12 avril.

L'équipe de France doit aussi disputer trois matchs (amicaux) dans le cadre de la Golden League du 5 au 8 avril en Norvège, mais Karabatic avait de toute façon été dispensé de ce tournoi.



