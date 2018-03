Publié il y a 4 heures / Actualisé il y a 11 minutes

Un délégué du gouvernement va être nommé la semaine prochaine pour oeuvrer à de nouvelles mesures en faveur de Mayotte en plus des dispositions d'urgence déjà annoncées par l'exécutif, a annoncé jeudi la ministre des Outre-mer Annick Girardin. Cette annonce arrive alors que les Comores ont durci le ton dans le bras de fer qui les oppose à Paris sur l'immigration clandestine en refusant d'accueillir près d'une centaine de leurs citoyens expulsés à leurs yeux illégalement de l'île de Mayotte. L'île aux Parfums est paralysée depuis cinq semaines par un vaste mouvement de protestation contre l'insécurité et plus généralement contre une profonde crise économique et sociale

