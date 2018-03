Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

Les Bourses asiatiques ont été sonnées vendredi, perdant entre 3 et 5% à Tokyo et Shanghai sur des craintes d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, même si les marchés n'ont pas cédé à la panique.

Les Bourses asiatiques ont été sonnées vendredi, perdant entre 3 et 5% à Tokyo et Shanghai sur des craintes d'une guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis, même si les marchés n'ont pas cédé à la panique.