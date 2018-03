L'UE "se réserve" toujours le droit de répliquer à d'éventuelles taxes américaines sur l'acier et l'aluminium si elle n'en est pas exemptée de manière "permanente", ont averti vendredi les dirigeants européens, réunis en sommet à Bruxelles.

Le président américain Donald Trump a autorisé dans la nuit de jeudi à vendredi la suspension jusqu'au 1er mai des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs de leurs partenaires importants, dont l'Union européenne.

Les 28 chefs d'Etat et de gouvernement de l'UE "prennent note" de cette exemption temporaire dans leurs conclusions de vendredi matin, mais ils réclament que celle-ci soit "permanente".

L'UE "se réserve le droit, en accord avec l'Organisation mondiale du commerce (OMC), de répondre aux mesures américaines de manière appropriée et proportionnée", ajoutent-ils.

La commissaire européenne au Commerce Cecilia Malmström a expliqué que "les options" de l'UE pour préserver ses droits restaient "ouvertes"

Parmi elles, Bruxelles a préparé une liste de produits américains emblématiques, comme le beurre de cacahuète ou les motos, qui pourraient à leur tour être visés par des taxes si celles envisagées par les Etats-Unis entraient un jour en application.

"Les discussions entre des alliés et des partenaires ne devraient pas faire l'objet de dates limite artificielles", a-t-elle tweeté.

"Ca donne quand même l'impression qu'il y a, chez le chef des Etats-Unis, une volonté de négocier avec l'Union européenne en mettant un revolver sur notre tempe", a dénoncé le Premier ministre belge Charles Michel.

"Ce n'est pas une manière très loyale de négocier quand on est des partenaires aussi solides sur le plan historique", a déploré M. Michel.

"Le diable est dans les détails: cette décision est temporaire, il va falloir continuer les échanges avec Washington et simultanément il faut se préparer à toutes les hypothèses", a pour sa part souligné le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, sur la radio France Inter.

"Donald Trump a montré qu'il était capable de tous les revirements. Il faut être prêt à tous les scénarios au meilleur comme au pire", a-t-il prévenu.

Le porte-parole du gouvernement français Benjamin Griveaux a considéré qu'il était "heureux que le président Trump ait changé d'avis".

"Tous ceux qui prennent des décisions de manière unilatérale s'exposent à des représailles, des contre-mesures", a-t-il commenté, soulignant que l'Europe avait "clairement exprimé son intention de riposter et de rentrer dans une guerre commerciale".



