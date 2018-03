Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 50 minutes

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, décédé après s'être substitué à une otage du tueur jihadiste de l'Aude, suscitait l'admiration samedi en France pour avoir été fidèle jusqu'à son dernier souffle à son sens du "sacrifice".

Le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, décédé après s'être substitué à une otage du tueur jihadiste de l'Aude, suscitait l'admiration samedi en France pour avoir été fidèle jusqu'à son dernier souffle à son sens du "sacrifice".



"En donnant sa vie pour mettre un terme à l?équipée meurtrière d?un terroriste djihadiste, il est tombé en héros", a souligné le président Emmanuel Macron, dans l'un des très nombreux hommages rendus au défunt.

Pour ses proches, toutefois, l'acte de bravoure de Beltrame était une évidence, vu les convictions chevillées au corps du gendarme qui s'était engagé il y a 23 ans comme officier de réserve dans l'artillerie avant de gravir les échelons de la gendarmerie.

"Il me disait: +je fais mon travail maman, c'est tout+", a confié sa mère au micro de la radio RTL.

"Ça ne m'étonne pas de lui (...) Il a toujours été comme ça, c'est quelqu'un qui, depuis qu'il est né, fait tout pour la patrie (...). Pour lui, c'est sa raison de vivre, défendre la patrie. C'est Arnaud ça, voilà, défendre les autres", a-t-elle ajouté.

"Sous le choc", sa femme, vétérinaire à la réserve africaine de Sigean (Aude), a indiqué que c'était dans sa nature "d'aller jusqu'au bout, d'être au service des autres", a confirmé sur BFM TV le général Richard Lizurey, directeur général de la Gendarmerie Nationale.

"Il va jusqu'au bout de son engagement, jusqu'au bout de son sacrifice, jusqu'au bout de sa mission", a ajouté le patron de la gendarmerie.

- Missions sensibles en Irak -

Agé de 45 ans, le lieutenant-colonel, silhouette élancée, yeux clairs, dont la famille est originaire du Morbihan, était sorti major de l?Ecole militaire interarmes de Saint-Cyr Coëtquidan en 1999, où ses supérieurs avaient décelé en lui un militaire "qui se bat jusqu'au bout et n'abandonne jamais", selon l'Elysée.

Il était sorti également major de l'école des officiers de la gendarmerie en 2001 avant d'être retenu en 2003 avec six autres gendarmes sur 80 candidats pour intégrer le GSIGN (actuel GIGN). Il avait ensuite fait partie de l'Escadron parachutiste d'intervention de la Gendarmerie nationale (EPIGN), une unité d'élite.

"Il a effectué des missions extrêmement sensibles en Irak" comme en 2005 "où il a participé à une mission d''extraction extrêmement difficile d'une ressortissante française", a indiqué le général Lizurey.

Devenu par la suite commandant de compagnie au sein de la Garde Républicaine affecté pendant quatre ans à la sécurité de l'Elysée, il avait également été commandant de la compagnie d'Avranches (Manche) jusqu'en 2014, avant de devenir conseiller auprès du secrétaire général du ministère de l?Écologie.

- 'Vous êtes très courageux' -

Marié sans enfants, Arnaud Beltrame, qui devait s'unir religieusement prochainement dans l'église de la cité médiévale de Carcassonne, venait d'arriver l'an dernier dans la préfecture de l'Aude comme officier adjoint du groupement de gendarmerie départemental.

Et samedi, devant la caserne où étaient postés deux gendarmes en faction, les habitants de Carcassonne et des environs affluaient malgré la pluie et déposaient des dizaines de bouquets de fleurs en hommage au gendarme.

Sur ces bouquets, des cartes de condoléances ou des lettres manuscrites comme celle de la petite Lilou disant: "A l'école, nous avons eu très peur (...) Vous êtes très courageux".

"On est un peu abasourdis, c'est notre petite façon à nous de dire qu'on pense à eux. On sait qu'il y avait des fichés S (à Carcassonne). Cela n'arrive pas que dans les grandes villes, c'est le sentiment de tout le monde ce matin, on est à l'abri nulle part", a déclaré Roselyne Gazel.

Arrivée avec un bouquet de roses blanches, portant l'inscription "Merci", Marie-Claire Castel, habitante de Montlegun, village situé à côté de Trèbes, appelle, elle, à un "hommage national" pour Beltrame.

"C'est un héros, j'ai pas dormi de la nuit, j'ai beaucoup prié en pensant qu'il y aurait un miracle, qu'on le sauverait. Il a sauvé des vies", a-t-elle déclaré, très émue.



