Lewis Hamilton (Mercedes) a écrasé ses rivaux lors des qualifications du Grand Prix d'Australie samedi et marqué un peu plus son territoire face à son rival allemand Sebastian Vettel (Ferrari), quitte à friser l'insolence.

Cette 73e pole position de la carrière du quadruple champion du monde britannique, dont sept en Australie, lui permettra d'occuper la première ligne devant le Finlandais Kimi Räikkönen (Ferrari). La deuxième ligne sera composée de Vettel et du Néerlandais Max Verstappen (Red Bull).

A quelques secondes de la fin de la Q3, Hamilton a bouclé un tour canon (1 min 21 sec 164/1000e) lui permettant de creuser un gouffre de 664/1000e sur Räikkönen.

Il confirme ainsi que les très grandes qualités de sa nouvelle monoplace, associées aux siennes dans ce type d'exercice, vont continuer à faire des merveilles lors de la saison 2018. Celle du duel très attendu entre deux quadruples champions du monde, Hamilton contre Vettel.

Mais s'il veut à tout prix s?inscrire dans l'histoire de sa discipline, Hamilton a encore prouvé samedi qu'il ne s'embarrassait pas du respect de l'étiquette.

Passe encore qu'il moque en conférence de presse un Räikkönen encore plus monolithique qu'à son habitude.

Le natif de Stevenage, beaucoup plus réservé jeudi dans le même exercice, a cette fois pris un malin plaisir à tourmenter ses adversaires.

- En "mode fête" -

Il a démenti l'existence d'un "bouton magique" censé déclencher un mode spécial de son moteur en qualifications, ce qui donnerait un avantage décisif le samedi aux Flèches d'argent face à la concurrence.

Dans une boutade, il avait pourtant récemment proposé de le rebaptiser en "party mode", soit "mode fête", un terme approprié pour cet habitué des night-clubs les plus branchés de la planète.

"J'ai utilisé le même mode de la Q2 jusqu'à la fin de la Q3", a assuré le recordman absolu du nombre de pole positions.

Vettel lui a demandé alors ironiquement ce qui l'avait empêché de donner sa pleine mesure avant la fin des qualifications.

Et Hamilton de lui répondre: "J'attendais de faire un bon tour pour effacer le sourire de ton visage".

Rira bien qui rira le dernier dimanche à l'issue du GP, et le Britannique n'a certainement pas oublié qu'il s'était incliné devant Vettel à Melbourne l'an passé... alors qu'il avait signé la pole.

D'autant que tout n'est pas noir du côté de la Scuderia: elle a distancé les Red Bull, ce qui n'était pas gagné.

- Bottas accidenté -

"Les choses seront plus serrées en course, où notre rythme est très proche de Mercedes sur les longs relais", a d'ailleurs souligné un Vettel stoïque, mais qu'on sentait agacé, avertissant même que "qui sème le vent récolte la tempête".

Räikkönen, déjà plus rapide que l'Allemand vendredi, semble également avoir retrouvé un semblant de motivation.

Le taciturne Finlandais, vétéran des pilotes (38 ans), n'a pas décroché de victoire depuis son succès ici-même à l'Albert Park en 2013.

Et les deux monoplaces de Maranello n'auront a priori pas à batailler face à la deuxième Mercedes de Valtteri Bottas.

L'autre Finlandais du plateau s'est fait une belle frayeur dès le début de la Q3 en percutant le mur après le virage N.2.

Ses mécaniciens vont devoir effectuer de très grosses réparations au vu du crash: aileron arrière détruit, roues du côté droit arrachées et suspension avant droite cassée.

Autre motif de fierté pour Ferrari, les Haas du Danois Kevin Magnussen et du Français Romain Grosjean, qu'elle motorise, s'élanceront respectivement des 5e et 6e rangs car l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) a écopé de trois places de pénalité sur la grille, pour ne pas avoir respecté un drapeau rouge vendredi. Il recule donc à la 8e place.

Les deux autre pilotes tricolores, Esteban Ocon (Force India) et Pierre Gasly (Toro Rosso), n'ont pas connu la même réussite que leur aîné puisqu'ils partiront respectivement en 15e et en 20e positions. Charles Leclerc, le débutant monégasque, sera 18e sur la grille.



