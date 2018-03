Martin Fourcade, 19e de la mass start de Tioumen remportée par le Russe Maxim Tsvetkov, a tout de même réussi à gagner la Coupe du monde de la spécialité, raflant les 4 petits Globes individuels mis en jeu cette saison, comme en 2013, 2016 et 2017.

Déjà assuré du gain du classement général pour la 7e année consécutive (un record), le quintuple champion olympique a toutefois échoué à terminer sur le podium de toutes les courses de l'hiver. Son compteur s'arrête à 20 en 21 sorties. Il se consolera avec le Petit Globe de la mass start, qui s'ajoute à ceux de l'Individuel, du sprint et de la poursuite, déjà en poche.

Au lendemain de son succès lors de la poursuite, le 9e de la saison et le 74e de sa carrière, Fourcade a connu un déchet inhabituel au tir (4 fautes). Ses échecs répétés ont fait le jeu de Tsvetkov, qui l'a emporté devant son public en devançant les Norvégiens Erlend Bjoentegaard et Johannes Boe. Il s'agit de la première victoire de Tsvetkov en Coupe du monde.

AFP