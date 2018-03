La Cour d'assises des Pyrénées-Orientales a condamné lundi Jacques Rançon, alias "le tueur de la gare de Perpignan", à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans.

Veste grise et chemise claire, Jacques Rançon n'a pas réagi au verdict et est sorti du box, après avoir été reconnu coupable du viol et du meurtre de deux jeunes femmes, ainsi que d'une tentative de meurtre et d'une tentative de viol.



AFP