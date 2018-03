"Ignoble", "abject", "abominable": la classe politique a unanimement condamné le meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la Shoah, plusieurs personnalités appelant à participer à la "marche blanche" organisée mercredi en sa mémoire par toutes les grandes organisations juives.

"Ignoble", "abject", "abominable": la classe politique a unanimement condamné le meurtre à caractère antisémite de Mireille Knoll, 85 ans, rescapée de la Shoah, plusieurs personnalités appelant à participer à la "marche blanche" organisée mercredi en sa mémoire par toutes les grandes organisations juives.

"Les juifs ne sont pas en sécurité en France", a dénoncé mardi Malek Boutih, ancien député PS et ex-président de SOS Racisme, alors que deux hommes ont été mis en examen pour "homicide volontaire" à caractère antisémite et écroués.

Exprimant son "émotion devant le crime épouvantable commis contre Mme Knoll", Emmanuel Macron a réaffirmé sa "détermination absolue à lutter contre l?antisémitisme".

Christophe Castaner, délégué général de La République en marche, le parti présidentiel, a appelé les adhérents LREM à participer à la "marche blanche" organisée mercredi après-midi à Paris en hommage à l'octogénaire juive assassinée.

"Je pense que c'est aussi notre place, parce que jamais aucun geste antisémite ne peut être accepté", a-t-il dit sur France Inter.

"C?est la nausée, c?est l?horreur absolue", a jugé le chef de file des députés LREM Richard Ferrand sur BFMTV et RMC, tandis que le président de l'Assemblée nationale François de Rugy s'est dit "révolté" dans un tweet où il affirme sa "solidarité et (s)on soutien aux Juifs de France, encore attaqués dans notre pays".

L'appel à participer à la marche blanche a également été relayé par la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo, par le coordinateur du PS Rachid Temal ou encore par le PCF, qui a annoncé la participation de son secrétaire national Pierre Laurent. Le rendez-vous est fixé à 18H30 place de la Nation.

- "L'affaire de tous les Français" -

"Il faut qu?il y ait beaucoup de monde demain à la manifestation à Paris. Ca n?est pas l?affaire des juifs (?) ça n?est pas l?affaire des Français juifs, c?est l?affaire de tous les Français", a lancé l'ancien Premier ministre Manuel Valls sur franceinfo.

Pour Bernard Cazeneuve, son successeur à Matignon, "l'abject assassinat de Mireille , qui avait échappé à la rafle du Vél d'Hiv, nous rappelle que la haine des juifs tue toujours en France".

Le prochain premier secrétaire du PS Olivier Faure a dénoncé sur son compte Twitter un "meurtre d'une atrocité révoltante", "un crime contre la République". "L?antisémitisme est une barbarie que nous devons combattre collectivement sans relâche", a-t-il dit.

"Assassinat abominable de Mireille Knoll, octogénaire sans défense, rescapée des camps nazis ! L'antisémitisme n'a pas de limite dans la lâcheté et la cruauté. Vigilance et solidarité. Prompt châtiment contre la main du meurtre !", a tweeté de son côté le leader de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon.

"Bouleversés par cet acte antisémite abject, ignoble et inqualifiable", les radicaux ont appelé de leurs voeux une réponse "ferme et implacable de l'Etat".

La droite et l'extrême droite ne sont pas en reste. Laurent Wauquiez, président des Républicains, a condamné sur Twitter un "assassinat ignoble", appelant "chacun" à ouvrir "enfin les yeux sur le nouvel antisémitisme qui se développe dans notre pays".

Dans un communiqué, la présidente du Front national Marine Le Pen ?a dénoncé un "acte barbare" qui "n?est pas sans rappeler l?assassinat de Sarah Halimi tuée en avril 2017", appelant le gouvernement à mener "enfin le combat contre le fondamentalisme islamiste, ce qui implique de lutter contre le terrorisme qui est l?arme, mais également contre celui qui tient l?arme, c?est-à-dire l?idéologie".



Par Khalil JALIL - © 2018 AFP