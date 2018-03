Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

La chaine de supermarchés Monoprix, antenne du groupe Casino, va vendre certains produits via le géant du commerce en ligne Amazon, une première pour un distributeur français, a-t-il annoncé lundi.

"Amazon et Monoprix annoncent aujourd'hui un partenariat commercial visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et sa proche banlieue cette année", ont annoncé les deux groupes dans un communiqué commun.



Par Allison JACKSON, Mushtaq MOJADDIDI - © 2018 AFP