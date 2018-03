Publié il y a 32 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

La Chine a confirmé mercredi la visite historique à Pékin du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, qui s'est dit à cette occasion prêt à un sommet avec les Etats-Unis et en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.

Kim Jong Un s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping au cours d'une visite qu'il a effectuée à Pékin de dimanche à mercredi, a annoncé l'agence de presse officielle chinoise, Chine nouvelle.

A cette occasion, il a confirmé être prêt à rencontrer le président américain Donald Trump, après des mois de menaces de guerre entre les deux pays autour du programme nucléaire nord-coréen.

"Notre position constante est d'être engagés en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne, conformément à la volonté de l'ancien président Kim Il Sung et de l'ancien secrétaire général Kim Jong Il", les deux prédécesseurs de Kim Jong Un, a rapporté l'agence chinoise.

La télévision publique chinoise CCTV a diffusé des images de MM. Kim et Xi se serrant la main devant les drapeaux des deux pays.

Cette visite avait été dévoilée dès lundi soir par des médias japonais, affirmant qu'un haut dirigeant nord-coréen était arrivé en train à Pékin, mais sans pouvoir affirmer qu'il s'agissait bien de Kim Jong Un.

Les médias chinois s'étaient gardés de confirmer la visite, attendant vraisemblablement que M. Kim ait regagné son pays.

"J'ai eu des discussions fructueuses avec (le président) Xi Jinping sur le développement des relations entre les deux partis et entre les deux pays, nos situations intérieures respectives, le maintien de la paix et la stabilité dans la péninsule coréenne, et d'autres questions", a déclaré M. Kim lors d'un banquet offert par M. Xi, a rapporté l'agence chinoise.

Par Charlotte HILL - © 2018 AFP