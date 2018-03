Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'attaquant argentin Angel Di Maria est titulaire au sein du Paris SG dimanche en finale de la Coupe de la Ligue contre Monaco, qui débute sans son attaquant monténégrin Stevan Jovetic, simple remplaçant à Bordeaux.

Di Maria, touché à la cuisse en sélection, était annoncé incertain ces derniers jours. Il complète le trio offensif des joueurs de la capitale dans lequel figure également l'Uruguayen Edinson Cavani et Kylian Mbappé, double buteur cette semaine avec les Bleus à Moscou contre la Russie (3-1).

L'autre surprise dans les rangs parisiens découle de l'absence dans le onze de départ de la sentinelle Lassana Diarra, remplacé numériquement par le polyvalent allemand Julian Draxler.

En défense, l'entraîneur espagnol du PSG Unai Emery a également titularisé Presnel Kimpembé dans l'axe et son compatriote Yuri Berchiche sur le côté gauche.

Côté monégasque, l'entraîneur Leonardo Jardim a décidé de se passer au coup d'envoi de Jovetic, pourtant très en forme ces dernières semaines avec 6 buts inscrits lors de ses cinq derniers matches de L1.

Le milieu belge Youri Tielemans a été préféré à l'attaquant Adama Diakhaby et l'ASM devrait ainsi évoluer dans un système en 4-2-3-1 avec Thomas Lemar placé juste derrière l'attaquant colombien Radamel Falcao.

Composition des équipes:

Paris Saint-Germain: Trapp - Alves, Silva, Kimpembe, Berchiche - Verratti, Rabiot, Draxler - Mbappé, Cavani, Di Maria

Monaco: Subasic - D. Sidibé, Glik, Jemerson, Raggi - Fabinho, Moutinho - R. Lopes, Lemar, Tielemans - Falcao

Arbitre: Clément Turpin



