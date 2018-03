Des masques protecteurs ont été apposés samedi devant la bouche de statues en France, afin de dénoncer l'inaction des pouvoirs publics contre la pollution de l'air.

Des militants ont mené cette action symbolique à Paris, comme sur la place de la Concorde, et dans de multiples autres villes.

À Strasbourg par exemple, une dizaine de personnes ont installé des masques sur Les Quatre Hommes, ensemble de statues situées au bout de l'avenue des Vosges, "une artère symbolique de la pollution de l'air", a expliqué à l'AFP Marie Fabre, cofondatrice de Zéro déchet Strasbourg.

"Respirer tue", "Nous n'en poumons plus", "Incinératueur", disaient leurs pancartes.

Ces associations, dont France Nature Environnement, Alternatiba ANV-COP 21, Greenpeace ou la Fédération des usagers de la bicyclette, ont réclamé dans un communiqué "une politique de transports sans enfumage".

"Les collectivités locales doivent urgemment redresser la barre", et "le gouvernement doit rectifier le tir avec la future loi sur les transports", ont-elles écrit.

L'action coïncidait avec le dernier jour prévu par le Conseil d'État pour la remise à la Commission européenne du plan du gouvernement contre la pollution atmosphérique.

La France est, avec huit autres pays de l'Union, menacée d'être renvoyée devant la justice européenne en raison de ses manquements.



