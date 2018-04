Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 23 minutes

Avec le début mardi d'une grève au long cours à la SNCF, Emmanuel Macron et le gouvernement "jouent très gros" face à ce "premier os social" du quinquennat, estime la presse. Avec des prévisions d'un TGV sur huit en moyenne et d'un TER et Transilien sur cinq, "l'épreuve de force est lancée", note Le Parisien. Dans son éditorial, Jean-Baptiste Isaac explique que "pour l'heure, une courte majorité appuie la réforme du rail. Un des défis pour le gouvernement sera de conserver ce soutien".

