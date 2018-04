Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

La "majorité des syndicats" et le collectif de citoyens à l'initiative du mouvement de contestation à Mayotte ont appelé lundi à la levée immédiate des barrages, ont-ils annoncé dans un communiqué. "Néanmoins en l'absence d'un signal fort adressé à la population sur la lutte contre l'immigration clandestine à ce jour, la grève reste maintenue; toutefois elle pourra se manifester sous d?autres formes", ont-ils précisé lundi, plus de six semaines après le début du mouvement.

