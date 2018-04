Publié il y a 5 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

Manchester United, vainqueur du derby contre Manchester City grâce notamment à un doublé de Paul Pogba (3-2), a repoussé le sacre des "Citizens", samedi lors de la 33e journée de Premier League.

Les hommes de Pep Guardiola, qui avaient besoin d'une victoire pour s'assurer mathématiquement du titre, ont cru tenir leur succès, avant que Pogba ne marque deux fois en trois minutes en seconde période.

Le capitaine Kompany a ouvert la marque sur un corner: une tête en force malgré une faute de Smalling (25).

Cinq minutes plus tard, Gündogan virevoltait pour tirer en se retournant (30) et donner aux "Citizens" l'illusion du titre, eux qui avaient aligné une équipe B afin de reposer les cadres pour le quart de finale retour de la Ligue des champions mardi contre Liverpool.

Mais, Pogba a trompé Ederson de près, suite à une remise de la poitrine d'Herrera (53), puis a égalisé de la tête en prenant le meilleur sur Otamendi (55).

Smalling a ensuite marqué le but de la victoire après avoir été laissé seul sur un coup franc de Sanchez (69).



