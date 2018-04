Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Le Français Sébastien Ogier (M-Sport Ford) a accru son avance en tête du Tour de Corse, quatrième manche du Championnat du monde WRC, à l'issue des trois premières spéciales (ES5 à ES7) de la 2e journée, samedi matin.

Le quintuple champion du monde devance désormais le Belge Thierry Neuville (Hyundai) de 41.6 secondes et le Britannique Kris Meeke (Citroën) de 46.8 secondes. L'Estonien Ott Tänak (Toyota), meilleur temps de l'ES7, occupe le 4e rang à 48.9 secondes d'Ogier, avant les trois dernières spéciales du jour.

Reparti en "Rally 2" (à plus de 20 minutes d'Ogier) après ses mésaventures de la veille, le Français Sébastien Loeb (Citroën) a néanmoins signé le temps scratch sur l'ES5 et l'ES6, de quoi nourrir des regrets car il semblait le seul en mesure de battre Ogier à la régulière ce week-end.

"C'est frustrant mais c'est comme ça. Maintenant j'essaie juste de m'amuser", a déclaré le pilote aux neuf couronnes mondiales en WRC.

Son ancien rival chez Citroën, fort de son avance, est apparu en contrôle, signant le 4e temps des ES5 et ES6, puis le 2e dans l'ES7.

"Ces spéciales sont complètement nouvelles et ça n'est jamais super facile d'y être à fond", a souligné Ogier après l'ES6.

Le Gapençais semble, sauf gros coup dur mécanique, sur la bonne voie pour engranger un deuxième succès au Tour de Corse, après celui de 2016 dans une Volkswagen Polo.



Par Julie CARNIS - © 2018 AFP