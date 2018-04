Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le Kényan Paul Lonyangata a conservé son titre en remportant dimanche le marathon de Paris en 2 heures 06 minutes 21 secondes (officieux), après avoir dépassé dans les derniers hectomètres sa compatriote Betsy Saina, lauréate en 2h 22 min 56 sec de l'épreuve féminine.

Le Kényan Paul Lonyangata a conservé son titre en remportant dimanche le marathon de Paris en 2 heures 06 minutes 21 secondes (officieux), après avoir dépassé dans les derniers hectomètres sa compatriote Betsy Saina, lauréate en 2h 22 min 56 sec de l'épreuve féminine.



Dans le but d'avoir une arrivée groupée, les organisateurs avaient programmé des départs décalés: les dames avaient pris le départ avec 16 minutes et 26 secondes d'avance sur les messieurs, soit le différentiel entre les meilleurs chronos masculin et féminin du plateau parisien 2017.



Par Catherine TRIOMPHE - © 2018 AFP