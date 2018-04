Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Kényan Paul Lonyangata a conservé son titre en remportant dimanche le marathon de Paris en 2 heures 6 minutes et 25 secondes (officiel), après avoir dépassé dans les derniers hectomètres sa compatriote Betsy Saina, lauréate en 2h 22 min 56 sec de l'épreuve féminine.

Le Kényan Paul Lonyangata a conservé son titre en remportant dimanche le marathon de Paris en 2 heures 6 minutes et 25 secondes (officiel), après avoir dépassé dans les derniers hectomètres sa compatriote Betsy Saina, lauréate en 2h 22 min 56 sec de l'épreuve féminine.



Afin d'avoir une arrivée groupée, les organisateurs avaient programmé des départs décalés: les dames s'étaient élancées avec 16 minutes et 26 secondes d'avance sur les messieurs, soit le différentiel entre les meilleurs chronos masculin et féminin en 2017 sur la distance.

Les deux courses se sont décantées seulement dans les derniers kilomètres, notamment chez les dames, sans lièvre dès la mi-course.

Agé de 25 ans, Lonyangata a été un peu moins rapide que lors de son succès en 2017 (2h06:10). Très frais à l'arrivée, le Kényan a devancé ses compatriotes Mathew Kisorio (2h06:36) et Ernest Ngeno (2h06:41), le plus jeune du podium (22 ans).

Chez les dames, Saina (29 ans) a précédé sa compatriote Ruth Chepngetich (2h22:59), partenaire d'écurie de Lonyangata, et l'Ethiopienne Gulume Chala (2h23:06).

Une autre favorite, l'Ethiopienne Amane Gobena, a abandonné, souffrant à une cuisse, après avoir heurté le coin d'une table lors du dernier ravitaillement.



Par Catherine TRIOMPHE - © 2018 AFP