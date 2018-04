Le golfeur américain Patrick Reed a conservé son sang-froid face à la meute des favoris lors du 3e tour du Masters 2018 samedi à Augusta (Géorgie) et peut décrocher dimanche à 27 ans le titre le plus important de sa carrière.

Avec sa carte de 67 (-5) pour un total de 202 (-14), Reed a accru son avance en tête du premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Mais ses trois coups d'avantage sur son premier poursuivant sont loin de lui garantir le titre et le célèbre blazer vert remis au vainqueur. Après deux premiers tours où des fortes rafales de vent ont perturbé les joueurs, la 3e journée a permis aux cadors de produire leur meilleur golf et de collectionner les birdies et eagles.

Reed a rendu pour la troisième journée de suite une carte inférieure à 70 et peut devenir dimanche le premier vainqueur du prestigieux Masters en 82 éditions à enchaîner quatre cartes dans les 60. Il a notamment réussi deux eagles sur les trous N.13 et N.15 qu'il a un peu gâché avec un bogey sur le trou N.16. "Je me sens d'un point de vue mental très bien", a assuré le Texan qui a remporté cinq titres sur le circuit professionnel américain (PGA), le dernier en 2016.

"Le plus important pour moi est d'essayer de ne pas être submergé par l'événement et de jouer mon jeu", a insisté Reed qui avait terminé 2e du Championnat PGA l'an dernier. Et il va lui falloir être solide, car son dauphin Rory McIlroy est survolté. Le Nord-Irlandais a rendu une carte de 65 (-7) avec un eagle et cinq birdies, dont le dernier sur le trou N.18 qui pourrait se révéler capital dimanche soir.

- Tiger Woods en retrait -

McIlroy joue gros: il peut remporter le dernier titre du Grand Chelem qui manque à son palmarès, mais à ses yeux, la pression est sur Reed. "C'est lui qui a le plus à perdre, il est devant son public, il peut remporter son titre le plus important, moi je suis là pour lui gacher sa fête", a prévenu l'ancien N.1 mondial. Si le duel entre la paire Reed/McIlroy qui s'élancera en dernier s'annonce explosif, l'affrontement entre l'Américain Rickie Fowler et l'Espagnol Jon Rahm devrait lui aussi être de toute beauté.

Ils ont tous les deux rendu une carte de 65 (-7) et sont en position idéale pour décrocher leur premier titre majeur. Fowler est 3e (207) à cinq coups du leader, juste devant Rahm (208) qui peut en plus finir le week-end à la première place mondiale. Le cercle des prétendants comprend encore le Suédois Henrik Stenson (5e, 209), l'Anglais Tommy Fleetwood, auteur de la remontée du jour (12 places, 6e, 210) ou encore Justin Thomas et Jordan Spieth (9e ex aequo, 211).

En revanche, Tiger Woods ne peut plus viser un 15e titre du Grand Chelem. Il a certes rendu sa meilleure carte de la semaine (72, par), mais il est resté bien loin du niveau étincelant des joueurs de tête et accuse à la 40e place 18 coups de retard sur Reed. "J'aurais aimé que cette semaine se passe mieux, j'espère que dimanche, je vais rendre une carte négative (sous le par), c'est mon objectif", a souligné le "Tigre" qui tente de relancer sa carrière à 42 ans, après quatre opérations du dos entre 2014 et 2017.



