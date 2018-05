Publié il y a 10 heures / Actualisé il y a 4 heures

La semaine dernière, entre le mercredi 23 mai et le samedi 26 mai, le cyclone Mekunu, de catégorie 3, est passé au sud-ouest de l'Oman et sur l'île Socotra, au Yémen. Onze personnes au moins ont perdu la vie, huit marins ont été portés disparus, 1000 familles ont été évacuées et l'équivalent de plusieurs années de pluie est tombé.

La semaine dernière, entre le mercredi 23 mai et le samedi 26 mai, le cyclone Mekunu, de catégorie 3, est passé au sud-ouest de l'Oman et sur l'île Socotra, au Yémen. Onze personnes au moins ont perdu la vie, huit marins ont été portés disparus, 1000 familles ont été évacuées et l'équivalent de plusieurs années de pluie est tombé.