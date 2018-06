Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 3 heures

Les obsèques de Serge Dassault étaient célébrées vendredi aux Invalides à Paris, avec les honneurs militaires et en présence notamment de deux ex-présidents de la République, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, et de plusieurs chefs d'état-major.

