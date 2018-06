Neuf migrants qui cherchaient à rejoindre l'Europe à bord d'une vedette sont morts dimanche lorsque leur bateau a fait naufrage au large de la côte méditerranéenne de la Turquie, a annoncé l'agence turque Anadolu.

Le bateau avec 15 personnes à bord s'est trouvé en difficulté au large de la province d'Antalya, a indiqué l'agence. Cinq personnes ont pu être sauvées et une est toujours portée disparue. Six enfants et une femme figurent parmi les neuf morts, a précisé l'agence.

Les migrants, dont la nationalité n'est pour l'instant pas éclaircie, voulaient gagner l'Europe mais leur trajectoire ne semble pas claire, selon l'agence Dogan.

Le territoire européen le plus proche est la petite île grecque de Kastellorizo, au large de la station balnéaire turque de Kas.

Plus d'un million de personnes, dont beaucoup fuyant la guerre en Syrie, avaient rejoint la Grèce à partir de la Turquie en 2015. Le nombre de personnes tentant la traversée souvent périlleuse avait ensuite fortement diminué à la suite d'un accord passé avec la Turquie en 2016. Mais les observateurs notent que le nombre de personnes tentant la traversée a de nouveau commencé à augmenter ces derniers mois.

Selon l'Organisation internationale des Migrations, 10.948 personnes ont réussi, dans les cinq premiers mois de cette année, à traverser vers la Grèce, beaucoup plus que sur la même période de l'année précédente. Trente-cinq personnes sont mortes en tentant cette traversée. Outre les migrants provenant principalement de Syrie, d'Erythrée, d'Irak et d'Afghanistan, cette voie d'émigration a également été utilisée par des Turcs fuyant le pays face à la répression lancée après la tentative de coup d'Etat de 2016.



AFP